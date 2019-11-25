Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

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Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина и Зеленского в Париже

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Delfi: навстречу нормандскому формату. К чему готовятся Киев и «ЛНР-ДНР»? (Delfi.lt)

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Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

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ТАСС06:14

Песков: отдельная встреча Путина и Зеленского в Париже пока не планируется

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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

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На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
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Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

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В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
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Бактериальные полимеры ускорили заживление костей

Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
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Росстандарт информирует об отзыве в России 7 442 транспортных средств марки Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5).
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