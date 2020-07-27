Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться возродить формат Группы восьми [G8], так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".

с чего всё началось

Как можно обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития без участия целого ряда других стран? Наверное, обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство.

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля.

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

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