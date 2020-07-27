Кремль ответил на выступления против участия России в G7
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Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин не выступал с инициативой о присоединении РФ к работе в данном формате. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), этот формат лучше отвечает современным реалиям.В источнике
Россия не стремится присоединиться к „семерке“. Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как „Большая двадцатка“
С чего всё началось
Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться возродить формат Группы восьми [G8], так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".
ТАСС06:16
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