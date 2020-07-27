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Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Песков отметил, что глава российского государства Владимир Путин не выступал с инициативой о присоединении РФ к работе в данном формате. По его словам, Москва удовлетворена работой саммита «Большой двадцатки» (G20), этот формат лучше отвечает современным реалиям.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Россия не стремится присоединиться к „семерке“. Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как „Большая двадцатка“
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться возродить формат Группы восьми [G8], так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".
ТАСС06:16
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Кремль: Россия не стремится присоединиться к G7

Коммерсантъ06:55
Интерфакс

В Кремле заявили, что Россия не стремится в G7

Интерфакс06:44
РИА Новости

Россия не стремится присоединиться к G7, заявил Песков

РИА Новости06:26
РБК

Песков ответил на заявление главы МИД Германии против участия России в G7

РБК06:23
Газета.Ru

В Кремле отреагировали на слова о том, что ФРГ против России в G7

Газета.Ru06:17
ТАСС

Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8

ТАСС06:16
RT на русском

Песков прокомментировал заявление Мааса о России и G7

RT на русском06:38
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Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:24
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Раскрыли историю происхождения странных метеоритов, найденных на Земле

Американские ученые подробно исследовали информацию обо всех упавших на Землю метеоритах и выяснили, что подавляющее большинство из них является фрагментами наиболее ранних протопланетных тел.
Discover2402:37
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Суд запретил фанату более года ходить на стадион из-за снятой маски

«Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семенов в Твиттере.
BetOn07:54

Суд допросил главного оппонента Соколова – публициста Понасенкова

Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 13:47 — REGNUM Суд допросил главного оппонента историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, публициста Евгения Понасенкова, который, по мнению подсудимого, два года подвергал его и погибшую травле, что стало причиной трагедии, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM06:47
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Российские военные начали учения на Северном Кавказе и в Закавказье

Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, сообщает пресс-служба ЮВО.
РИА Новости07:08
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Место Дегтярева в Госдуме займет депутат Пьяных из Саратова

Место депутата Госдумы от ЛДПР, освободившееся после назначения президентом Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края, займет депутат Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных, сообщает сегодня, 27 июля, РБК со ссылкой на источник в партии.
FreeNews-Volga07:24
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Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известиявчера в 03:47
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