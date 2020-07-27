Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Смотрите также
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Потанин возглавит новый комитет по рискам «Норникеля»
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
В Великобритании признали мощь российского флота
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Тимати сообщил об уходе из Black Star
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля.В источнике
Как можно обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития без участия целого ряда других стран? Наверное, обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство.
С чего всё началось
Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться возродить формат Группы восьми [G8], так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".
ТАСС06:16
Подробнее о событии