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Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 июля.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Как можно обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития без участия целого ряда других стран? Наверное, обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство.
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться возродить формат Группы восьми [G8], так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".
ТАСС06:16
Подробнее о событии
РИА Новости

Россия не стремится присоединиться к G7, заявил Песков

РИА Новости06:26
Интерфакс

В Кремле заявили, что Россия не стремится в G7

Интерфакс06:44
RT на русском

Песков прокомментировал заявление Мааса о России и G7

RT на русском06:38
РБК

Песков ответил на заявление главы МИД Германии против участия России в G7

РБК06:23
Газета.Ru

В Кремле отреагировали на слова о том, что ФРГ против России в G7

Газета.Ru06:17
ТАСС

Песков заявил, что Россия не стремится возродить формат G8

ТАСС06:16
Коммерсантъ

Кремль: Россия не стремится присоединиться к G7

Коммерсантъ06:55
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
РБК09:13
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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости09:19
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ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском09:28
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk25 июля в 08:24
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Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт

Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
РИА Новости06:39
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости04:52
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В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro20:01
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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