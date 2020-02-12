Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМИД РФ отверг обвинения Эрдогана в атаках на жителей в Идлибе

Россия однозначно отвергает обвинения со стороны Анкары в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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МИД отверг обвинения Турции в адрес России

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