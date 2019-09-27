Политика
РБККремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.РИА Новости13:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Обнаружение мавзолея, как отмечают ученые, позволит подробнее изучить погребальные ритуалы эпохи викингов, которые, как оказалось, являются гораздо более разнообразными, чем это представлялось ранее.
Planet Today 15:50
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 24 сентября в 16:28
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу
Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.
ТАСС 25 сентября в 12:56
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Авто
В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental
По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.
SpeedMe 03:28
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Игры
Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург
News.ru 25 сентября в 03:33
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск вчера в 09:13
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
Лавров обвинил Запад в нарушении международных правил
Западу трудно смириться с тем, что его длившееся веками доминирование в мировых делах тает, отметил Лавров.
ТВ Центр 15:33
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ не опускает рук и будет бороться»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят надеется показать достойный результат на «Гран-при России».
Спорт-Экспресс 12:13
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец 09:22
Авто
Пикапы Ford F-Series с новыми дизелями могут буксировать до 17 тонн
Дизельный двигатель, устанавливаемый на Ford F-250, работает в паре с 6- либо 10-ступенчатой автоматической трансмиссией, а агрегат под капотом Ford F-350 и F-450 сочетается только с 10-ступенчатой АКПП.
Letnews.ru 14:18
Экономика
Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз
Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.
Lenta.ru 12:12
Футбол
Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Спорт день за днем 01:23
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Политика
Национальную стрелковую ассоциацию США обвинили в связях с Россией
Финансовый комитет сената США опубликовал материалы, посвящённые расследованию связей Национальной стрелковой ассоциации (NRA) с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года.
Life.ru 14:09