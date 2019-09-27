У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

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