Политика
РБККремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.РИА Новостивчера в 13:40
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Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз
Lenta.ruвчера в 13:41
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика
СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Политика
В Госдуме предложили запретить в России грин-карты США
Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа предложил запретить в России проведение лотереи вида на жительство в США – так называемых грин-карт.
Труд 25 сентября в 05:19
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Миняйло на свободу
Басманный суд Москвы не стал продлевать арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Алексею Миняйло и отпустил его на свободу.
RT на русском 26 сентября в 09:10
Общество
МВД хочет наказывать за оскорбления полицейских в интернете
МВД предложило внести поправки в федеральный закон "О полиции" с тем, чтобы наказывать пользователей Сети за оскорбление полицейских.
Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Политика
Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза вчера в 03:46
Происшествия
Москалькова может присутствовать на заседании суда по делу Устинова
РИА Новости 26 сентября в 05:08
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
Происшествия
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэллы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Здоровье
Смертельные дозы популярных продуктов назвали эксперты
Профильные эксперты назвали смертельные дозы некоторых популярных продуктов. Данный список предназначен для всех без исключения людей.
Актуальные Новости вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Футбол
Паредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит»
Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить.
REGNUM вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости вчера в 13:16
Авто
Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru вчера в 14:14
Политика
Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.
RT на русском вчера в 09:39
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.
АвтоВзгляд 26 сентября в 08:45
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Телеканал 360° 26 сентября в 20:07
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 25 сентября в 11:01
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 26 сентября в 02:20
Здоровье
Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке
Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой.
URA.Ru 26 сентября в 11:03
Общество
Джигурда раскритиковал запрет курения на балконах
Российский актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах.
Экономика сегодня вчера в 20:42