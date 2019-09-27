У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Политика СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Политика В Госдуме предложили запретить в России грин-карты США Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа предложил запретить в России проведение лотереи вида на жительство в США – так называемых грин-карт.

Происшествия Суд отпустил фигуранта «московского дела» Миняйло на свободу Басманный суд Москвы не стал продлевать арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Алексею Миняйло и отпустил его на свободу.

Общество МВД хочет наказывать за оскорбления полицейских в интернете МВД предложило внести поправки в федеральный закон "О полиции" с тем, чтобы наказывать пользователей Сети за оскорбление полицейских.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Политика Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.

Финансы Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».

Происшествия Россиянина задержали в Испании по запросу США Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.

Политика Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэллы Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Здоровье Смертельные дозы популярных продуктов назвали эксперты Профильные эксперты назвали смертельные дозы некоторых популярных продуктов. Данный список предназначен для всех без исключения людей.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Футбол Паредес может уйти из ПСЖ и вернуться в «Зенит» Отмечается, что ПСЖ может уйти из парижского клуба и вернуться в «Зенит». Однако сам игрок заявил, что не собирается никуда уходить.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Космос В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.

Авто Chevrolet Niva получила новую выгодную комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Политика Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

Авто Suzuki выпустит дешевый паркетник В основе S-Presso лежит платформа Heartect, на которой базируются такие модели, как Swift, Baleno и Ignis нового поколения.

Наука Радио, которое ищет темную материю Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.

Политика Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег обсуждал возможность вхождения в альянс Украины с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

Наука Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.

Хоккей Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Политика Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Недовольные зарплатами пермские врачи обратились к генпрокурору Чайке Врачи в Пермском крае записали видеообращение, адресованное генпрокурору России Юрию Чайке и министру здравоохранения страны Веронике Скворцовой.