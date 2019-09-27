Политика
РБККремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Путин планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме Западной.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРБК 13:14
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