Коронавирус
КоммерсантъКремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 57 тыс. случаев заражения, суточный прирост составил 5236 человек, днем ранее — 5642.
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Киберспорт
Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру.
РБК вчера в 14:22
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Армия и оружие
20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день Берлинской операции, дальнобойная артиллерия Первого Белорусского фронта открыла огонь по Берлину Примечательно, что исторический штурм столицы фашистской Германии начался в день рождения Гитлера.
Волжская новь 20 апреля в 03:15
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс вчера в 15:30
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 14:26
Культура
Медиахолдинг WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max 27 мая
Платформа потокового видео HBO Max будет запущена 27 мая.
ТАСС вчера в 11:34
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Общество
Назван способ сдержать распространение коронавируса в России
Если в регионах смогут сдержать распространение коронавируса, то ситуация улучшится в целом по стране.
Рифей-Пермь 03:16
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
ЕСПЧ рассмотрит 82 дела об обысках у сторонников Навального
Европейский суд по правам человека зарегистрировал 82 жалобы сотрудников и волонтеров ФБК, сообщает глава ассоциации Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале .
Znak.com 12:24
Политика
Генпрокуратура признала американскую НКО Project Harmony нежелательной
После проверки деятельности американской неправительственной организации Project Harmony, Inc Генпрокуратура признала ее нежелательной в России.
Взгляд.ру 12:45
Политика
Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что в некоторых регионах может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты для медиков, однако он призвал не использовать сообщения врачей для "истерик и накручивания ситуации".
Life.ru 06:09
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Главконтроль назвал условие для новых ограничений в Москве
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карантинные меры из-за распространения коронавируса нужно «администрировать дальше».
RT на русском 14:25
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
WomanHit.ru 11:23
Общество
В Московской области обновили карту распространения коронавируса
Больше всего случаев заражения коронавирусом в Московской области зафиксировали в Одинцове, Люберцах, Мытищах и Красногорске, всего в Подмосковье выявлено 6590 случаев Covid-2019, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 13:41
Экономика
Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49