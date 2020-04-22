Коронавирус
КоммерсантъКремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По последним данным, в России подтверждены 57 тыс. случаев заражения, суточный прирост составил 5236 человек, днем ранее — 5642.
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с чего всё началось
«После (во второй половине мая.—“Ъ”) мы будем ожидать постепенного снижения показателей»,-- сказал господин Песков в интервью американскому телеканалу CNBC.Коммерсантъ12:24
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