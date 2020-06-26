с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым и людей Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны. 1

Общество К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. 977

Игры Netflix представил новый ролик о создании мультсериала по Cuphead Netflix представил новый небольшой ролик The Cuphead Show! — мультсериала по мотивам Cuphead.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Шоу-бизнес Пышку Эшли Грэм для фото впихнули в слишком тесное платье Эшли Грэм не первый раз появляется на обложках модных журналов — все же она одна из самых известных и востребованных плюс-сайз моделей в мире.

Армия и оружие Украинскую военную разведку напугали предстоящие учения России Особенно Скибицкого взволновало то обстоятельство, что в текущем году учения проводятся не в глубине России, а возле украинской границы.

Общество Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет. 1,7K

Футбол Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 353