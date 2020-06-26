с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

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