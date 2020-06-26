Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось
О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала
 ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская.
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Кремль пообещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

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РИА Новости06:19

Институт русского языка имени Виноградова безуспешно пытался исправить грамматическую ошибку в бюллетене

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