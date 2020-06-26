Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
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Филологи прокомментировали ошибку в бюллетенях для голосования

РБК17:12

В институте Пушкина опровергли ошибку в бюллетене по Конституции

РЕН ТВ15:29

Институт русского языка имени Виноградова безуспешно пытался исправить грамматическую ошибку в бюллетене

Эхо Москвы08:32

Кремль не считает принципиальной ошибку в бюллетене для голосования по Конституции

Коммерсантъ10:20

В Кремле пообещали изучить возможную ошибку в бюллетене для голосования по поправкам. На легитимность плебисцита это не повлияет

Фонтанка.Ру08:12

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

РИА Новости12:50

Институт русского языка РАН предупреждал об ошибке в бюллетене голосования по поправкам

Znak.com06:40
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Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор

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В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru вчера в 04:14
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Политика

Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля

Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.
ТАСС 18:47
Происшествия

В США три человека умерли после употребления антисептика

В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
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Технологии

Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
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«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум».
SMINEWS в Иванове 24 июня в 22:07
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Общество

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
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Культура

Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Нападение произошло ранее в пятницу, изначально сообщалось о том, что погибли три человека. Нападавший был застрелен полицейскими.
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Авто

Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
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Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
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Общество

В России добровольцы хорошо перенесли вакцину от коронавируса

По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, участники испытаний хорошо перенесли вакцину.
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SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

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Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам

«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.
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Авто

Автомобили с ДВС в РФ предлагают запретить

Согласно промежуточному сценарию, который назвали инновационным, властям предлагают формировать правовую базу для сервисов каршеринга, а также внедрять беспилотники, строить станции, улучшать общественной транспорт и менять градостроительную политику.
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С 1 июля в России вводится запрет на праворульные автомобили

С 1 июля в России начинает действовать ограничение на ввоз праворульных иномарок.
Газета Кемерова 13:57
Армия и оружие

Арабские СМИ высоко оценили действия Хафтара против турецкой агрессии

ИнфоСМИ 14:55
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Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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Армия и оружие

Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади

Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
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Кардашьян поделилась пикантным фото в боди без белья

На своей странице в соцсети Кардашьян опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в боди телесного цвета без белья.
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Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим

По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
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