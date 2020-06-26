Политика
РИА НовостиРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
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Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Общество
Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор
Русская Планета 10:50
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM вчера в 05:28
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru вчера в 04:14
Политика
Иран предоставит Франции самописцы сбитого Boeing 20 июля
Иран доставит 20 июля во Францию самописцы сбитого по ошибке в январе над Тегераном украинского Boeing 737.
ТАСС 18:47
Происшествия
В США три человека умерли после употребления антисептика
В американском штате Нью-Мексико один человек ослеп и трое умерли после того, как выпили антибактериальное средство для рук.
РБК 19:53
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news 14:15
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум».
SMINEWS в Иванове 24 июня в 22:07
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК 17:47
Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России 09:39
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Нападение произошло ранее в пятницу, изначально сообщалось о том, что погибли три человека. Нападавший был застрелен полицейскими.
Известия 11:15
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
Политика
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
Общество
В России добровольцы хорошо перенесли вакцину от коронавируса
По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, участники испытаний хорошо перенесли вакцину.
Восток-Медиа 08:29
Экономика
Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам
«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.
Телеканал 360° 20:10
Авто
Автомобили с ДВС в РФ предлагают запретить
Согласно промежуточному сценарию, который назвали инновационным, властям предлагают формировать правовую базу для сервисов каршеринга, а также внедрять беспилотники, строить станции, улучшать общественной транспорт и менять градостроительную политику.
Tvoe-avto.com 09:30
Общество
С 1 июля в России вводится запрет на праворульные автомобили
С 1 июля в России начинает действовать ограничение на ввоз праворульных иномарок.
Газета Кемерова 13:57
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости 24 июня в 05:24
Шоу-бизнес
Кардашьян поделилась пикантным фото в боди без белья
На своей странице в соцсети Кардашьян опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в боди телесного цвета без белья.
ФАН 19:18
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым вчера в 17:00