Песков добавил, что президент подпишет указ о дате проведения голосования в течение нескольких дней. Напомним, что о 22 апреля как о дате дня голосования по поправкам в Конституцию сообщалось еще в прошлом месяце.

Кремль: перенос даты голосования по Конституции не обсуждается

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