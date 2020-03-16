Политика
Новые ИзвестияКремль: перенос даты голосования по Конституции не обсуждается
Песков добавил, что президент подпишет указ о дате проведения голосования в течение нескольких дней. Напомним, что о 22 апреля как о дате дня голосования по поправкам в Конституцию сообщалось еще в прошлом месяце.
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Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Общество
Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России
Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X
Компания Microsoft представила детальные характеристики Xbox Series X. Информация появилась на официальном сайте консоли.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Футбол
«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес
Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Общество
РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Здоровье
В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
Происшествия
В США в результате стрельбы погибли пять человек
Неизвестный открыл стрельбу в городе Спрингфилд американского штата Миссури, пять человек, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения, говорится в заявлении полиции города, опубликованном на официальном сайте.
Космос
Физик раскрыл тайну расширения Вселенной
Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии
Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии. Ливийская национальная армия нанесла удары по аэродрому Митига в Триполи.
Армия и оружие
МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия
Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Политика
Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 начинают появляться различные слухи, а также откровенные фейки.
Общество
В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
Общество
В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы
В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
Политика
Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом
Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019.
Общество
ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус
Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Экономика
Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»
Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.