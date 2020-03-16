Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияКремль: перенос даты голосования по Конституции не обсуждается

Песков добавил, что президент подпишет указ о дате проведения голосования в течение нескольких дней. Напомним, что о 22 апреля как о дате дня голосования по поправкам в Конституцию сообщалось еще в прошлом месяце.
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Кремль не увидел «показаний» для других дат голосования по Конституции

РБК07:03

Путин укажет дату голосования по Конституции в указе

Московский Комсомолец06:28

Песков заявил, что планы переноса голосования по Конституции не обсуждаются

Интерфакс06:41

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

RT на русском06:34

Песков заявил, что перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не рассматривается

ТАСС06:56

Кремль не рассматривает альтернативные даты голосования по Конституции

РИА Новости06:24

Песков высказался об альтернативных датах голосования по поправкам к Конституции

Газета.Ru06:22
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Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Общество

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Известия 09:06
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

Компания Microsoft представила детальные характеристики Xbox Series X. Информация появилась на официальном сайте консоли.
CyberSport.ru 09:22
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Футбол

«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.
Бомбардир.ру 08:26
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:23
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru 13 марта в 14:06
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:40
Общество

Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 08:19
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Афанасий-бизнес 14 марта в 07:11
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Армия и оружие

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами

Российская газета 03:23
Происшествия

В США в результате стрельбы погибли пять человек

Неизвестный открыл стрельбу в городе Спрингфилд американского штата Миссури, пять человек, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения, говорится в заявлении полиции города, опубликованном на официальном сайте.
РИА Новости 09:45
Космос

Физик раскрыл тайну расширения Вселенной

Профессор Женевского университета (UNIGE) Лукас Ломбрайзер выдвинул гипотезу, объясняющую скорость расширения Вселенной, сообщает портал Phys.org.
РИА Новости 06:23
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии

Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии. Ливийская национальная армия нанесла удары по аэродрому Митига в Триполи.
Piter.tv 08:36
Армия и оружие

МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Известия 06:22
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 04:00
Политика

Мишустин заявил о возникающих на фоне коронавируса фейковых вбросах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 начинают появляться различные слухи, а также откровенные фейки.
RT на русском 09:43
Общество

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
РИА Новости 09:07
Общество

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта.
UfacityNews.ru 02:07
Политика

Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019.
REGNUM 09:16
Общество

ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Вести.Ru 09:01
Экономика

Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»

Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.
Российская газета 08:23
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
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