Политика
Газета.RuКремль поддержал запрет на курение на балконах
В Кремле положительно отреагировали на введение запрета на курение на балконах жилых домов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Общество
В США жест «ОК» признали экстремистским
Неправительственная организация американских евреев по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» включила жест «ОК», когда большой и указательный пальцы образуют кольцо, в список экстремистских символов, информирует CBS News.
МИР 24 14:18
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустил бюджетную версию Chevrolet Niva
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в новой начальной комплектации SL (Суперлайт).
Известия 04:00
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Общество
Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах
Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз
МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° вчера в 07:14
Происшествия
Алтайского серийного маньяка, бывшего следователя, задержали на Кипре
Бывший следователь, насильник и вор, сын известного судьи совершил преступление на Кипре и задержан.
Piter.tv 04:30
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Автоспорт
Танабе: у Квята возникли проблемы, но не с самим двигателем
Технический директор программы «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе, комментируя итоги свободных заездов в преддверии Гран-при России, заявил, что двигатель Даниила Квята в порядке, а поломка, произошедшая в утренней сессии, не связана с новой силовой установкой.
Чемпионат 13:20
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 14:23
Политика
Песков ответил на идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
На днях Александр Лукашенко заявил о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы.
RuNews24.ru вчера в 08:08
Экономика
С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений
"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС 07:24
Здоровье
В ОНФ предложили «обогреть» молодых врачей
Активисты предложили поднять выплаты по программе "Земский врач".
ТВ Центр 04:49
Происшествия
Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Космос
Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla
Популярная механика 05:20
Хоккей
«Торпедо» и ЦСКА назвали составы на матч КХЛ
Нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА назвали составы на игру регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 11:41
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Здоровье
Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии
Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Политика
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru 11:34