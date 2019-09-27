Политика

Газета.RuГазета.RuКремль поддержал запрет на курение на балконах

В Кремле положительно отреагировали на введение запрета на курение на балконах жилых домов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Кремль одобрил запрет курения на балконах

Коммерсантъ07:13

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РИА Новости05:33

Кремль поддержал запрет курения на балконах

Ведомости06:03

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

RT на русском05:51

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РЕН ТВ05:50

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ТАСС05:43

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