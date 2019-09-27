Политика
Газета.RuКремль поддержал запрет на курение на балконах
В Кремле положительно отреагировали на введение запрета на курение на балконах жилых домов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Экономика
В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай
Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.
Российская газета 14:33
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru 15:57
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Игры
Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 17:59
Гаджеты
Google представила Android 10 для дешёвых смартфонов
Американская корпорация Google представила версию операционной системы (ОС) Android 10.
Профиль 25 сентября в 15:40
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Игры
Игрок посчитал, что мир в Death Stranding занимает 846 квадратных километров
Если верить полученной информации, мир в новой игре Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) занимает площадь 846 километров квадратных.
Gmbox.ru 06:36
Общество
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
В МЧС России рассказали, что если из-за курения на балконе возникнет пожар, то виновному в этом может грозить штраф в размере до 5 тыс. рублей или уголовное наказание.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.
Pravda.Ru 25 сентября в 10:21
Армия и оружие
США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии
Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.
Национальная служба новостей 14:14
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Происшествия
В Петербурге открылся мемориал погибшим в Баренцевом море морякам
Первая памятная мемориальная доска в честь 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников открылась и была освящена в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Известия 15:05
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ не опускает рук и будет бороться»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят надеется показать достойный результат на «Гран-при России».
Спорт-Экспресс 12:13
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Кино
СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом
Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03