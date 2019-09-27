В Кремле положительно отреагировали на введение запрета на курение на балконах жилых домов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Кремль поддержал запрет на курение на балконах

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