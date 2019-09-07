Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Кремле подтвердили, что взаимный обмен граждан РФ и Украины состоялся

РИА Новости07:04

История уголовного дела в отношении Кирилла Вышинского

ТАСС09:29

В Кремле назвали состоявшимся обмен граждан РФ и Украины

Москва 2407:30

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной

RT на русском07:08

Кремль оценил обмен заключенными между Россией и Украиной

РБК07:33

Кремль прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной

Lenta.ru07:26

Кремль приветствует состоявшийся обмен между Россией и Украиной

Эхо Москвы07:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Единоборства

Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242

Матч ТВ 11:38
Политика

В Госдуме положительно оценили обмен заключенными с Украиной

Известия 09:16
Баскетбол

Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира

Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Происшествия

Гулявший по белорусской деревне слон напугал местных жителей

Суть событий 12:54
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Происшествия

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Политика

Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам

Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на газ

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

РБК 12:31
Фигурное катание

Медведева упала с каскада в короткой программе на контрольных прокатах

Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:21
Здоровье

Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза

Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Футбол

Сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч с Казахстаном

Сегодня сборная России по футболу вылетела в Калининград на матч отборочного турнира Евро 2020.
Невские Новости 12:08
Авто

Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже

На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Политика

В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Финансы

Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Политика

Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Футбол

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

Говорит Москва вчера в 15:46
Авто

В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M

По информации российского офиса «БМВ», стоимость BMW X3 M Competition составляет от 6 миллионов 690 тысяч рублей, в то время как цена X4 M Competition составляет от 6 миллионов 820 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 08:31
Футбол

Манчини прокомментировал инцидент между Бонуччи и форвардом «Сочи»

Судья наказал форварда «Сочи» второй желтой карточкой и выгнал с поля. Позже СМИ обвинили Бонуччи в симуляции.
Матч ТВ 12:56
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия

AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Ведомости 05:52
Футбол

Селихов тренируется в общей группе «Спартака»

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Космос

Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу

Южный Федеральный 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное