Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
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Дмитрий Песков заявил, что СМИ не располагают точной информацией о содержании разговора президентов России и Франции. Ранее газетой Monde была опубликована новость о том, что Владимир Путин указал Макрону на другие версии отравления Алексея Навального.В источнике
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