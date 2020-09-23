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CT news
CT news

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Дмитрий Песков заявил, что СМИ не располагают точной информацией о содержании разговора президентов России и Франции. Ранее газетой Monde была опубликована новость о том, что Владимир Путин указал Макрону на другие версии отравления Алексея Навального.В источнике
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РИА Новости

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном

РИА Новости09:07
URA.Ru

В Кремле оценили содержание «слитого» разговора Путина и Макрона

URA.Ru05:52
ТАСС

Песков: Елисейский дворец не мог передать в СМИ запись беседы Путина и Макрона

ТАСС06:20
Интерфакс

В Кремле не поверили, что Париж «слил» газете разговор о Навальном

Интерфакс06:10
Lenta.ru

Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Lenta.ru05:57
Коммерсантъ

Кремль заявил о неточности формулировок в пересказе Le Monde разговора Путина и Макрона

Коммерсантъ06:34
РБК

Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

РБК05:45

Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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Арбитр Данченко признан потерпевшим по делу об избиении футболистом

Арбитра Никиту Данченкова признали потерпевшим по уголовному делу об избиении во время матча бывшим футболистом сборной РФ Романом Широковым, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.
РЕН ТВвчера в 08:45
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