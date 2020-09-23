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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.В источнике
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Коммерсантъ

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Коммерсантъ06:34
Интерфакс

В Кремле не поверили, что Париж «слил» газете разговор о Навальном

Интерфакс06:10
РИА Новости

В Кремле прокомментировали статью Le Monde о разговоре Путина с Макроном

РИА Новости06:12
ТАСС

Песков: Елисейский дворец не мог передать в СМИ запись беседы Путина и Макрона

ТАСС06:20
Lenta.ru

Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Lenta.ru05:57
URA.Ru

В Кремле оценили содержание «слитого» разговора Путина и Макрона

URA.Ru05:52
РБК

Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

РБК05:45

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин: Российское здравоохранение готово эффективно противостоять коронавирусу

Российская система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусу и сезонным всплескам простудных заболеваний, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
Вместе-РФ07:16