Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.В источнике
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