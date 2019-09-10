Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает во вторник, 10 сентября, РИА Новости.
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