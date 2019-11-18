Политика
Lenta.ruКремль назвал дату «нормандского саммита»
Представитель Кремля напомнил, что в работе «нормандского формата» был большой перерыв. Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите. Ранее встреча откладывалась из-за изменений запросной позиции одной из сторон.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Кино
Том Харди начал съемки в сиквеле «Венома»
Первая часть "Венома" Рубена Фляйшера вышла в российский прокат в октябре 2018 года.
Экономика
«Норникель» радикально сократит выбросы
«Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе.
Гаджеты
Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны
В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
Авто
Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4
14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
В Сети опубликованы «внеконкурсные» эскизы коммерческой модели «ГАЗель Next», нарисованные Геннадием Рябовым в 2006 году.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Экономика
Греф назвал недостатки законопроекта о защите и поощрении инвестиций
Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) требует серьезной доработки, поскольку он, в том числе, имеет ряд нечетко прописанных определений, а также ограничивает возможность реализации ряда проектов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Финансы
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Футбол
Массовая драка футболистов в Астрахани попала на видео
Политика
Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
Экономика
Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Экономика
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Космос
Индийские астронавты приступят к тренировкам в России в 2020 году
Индийские астронавты в 2020 году пройдут курс тренировок в российском ЦПК.
Экономика
Глава ПФР цинично высказался о работающих пенсионерах
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что работающие пенсионеры нисколько не теряют от того, что им уже не первый год не индексируют выплаты по старости, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Общество
Минобороны взыскивает с РКЦ «Прогресс» более 2 миллиардов рублей
15 ноября в арбитражный суд Москвы подало заявление министерство обороны РФ. Сумма заявленных требований – 2,1 млрд рублей.