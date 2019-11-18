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Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но в то же время не стоит их и занижать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельУтро.ru 05:05
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