Политика
ТК ЗвездаВ Кремле назвали дату встречи в «нормандском формате»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к саммиту.
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с чего всё началось
Подготовка к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ТАСС06:32
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Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
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Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
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На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
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Общество
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Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
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Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
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Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
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Экономика
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Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.