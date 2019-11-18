Подготовка к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к саммиту.

В Кремле назвали дату встречи в «нормандском формате»

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Политика Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень "В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".

Политика Украина намерена судиться с РФ по делу о задержании кораблей — Зеркаль «Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трёх украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», — сообщила Зеркаль.

Общество Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Происшествия Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".

Политика В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.

Экономика Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.