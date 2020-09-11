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Ведомости
Ведомости

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Визит Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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РИА Новости

В Кремле подтвердили визит Лукашенко в Россию

РИА Новости07:54
ТАСС

Путин и Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи

ТАСС08:03
RT на русском

В Кремле назвали дату визита Лукашенко

RT на русском05:54
Lenta.ru

Кремль назвал дату приезда Лукашенко к Путину

Lenta.ru05:56
URA.Ru

Озвучена дата переговоров Путина и Лукашенко в Москве

URA.Ru05:53
Телеканал 360°

Лукашенко приедет на переговоры с Путиным 14 сентября

Телеканал 360°05:48
REGNUM

Лукашенко приедет в Москву с визитом 14 сентября – Песков

REGNUM06:49
КП - Беларусь

Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Москву

КП - Беларусь06:03

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова

Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM05:16
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