Президент Белоруссии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. При этом подписания документов по итогам беседы не планируется. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.