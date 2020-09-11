Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
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Президент Белоруссии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. При этом подписания документов по итогам беседы не планируется. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.В источнике
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