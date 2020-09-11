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Газета.Ru
Газета.Ru

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября

Президент Белоруссии встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. При этом подписания документов по итогам беседы не планируется. Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.В источнике
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Кубанские новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Кубанские новости08:26
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко состоится в Сочи

РИА Новости08:36
Коммерсантъ

Путин примет Лукашенко в Сочи

Коммерсантъ08:31
Живая Кубань

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

Живая Кубань09:09
Кубань 24

Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 14 сентября

Кубань 2408:22
RT на русском

Кремль анонсировал переговоры Путина с Лукашенко в Сочи

RT на русском08:08
Дождь

Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября. Эту дату называли источники Дождя

Дождь05:46

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РИА Новости02:40
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Ведомости08:22
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Газета.Ru02:25
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