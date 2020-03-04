Политика
Военное делоКремль пока не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Суд над обвиняемыми по делу о крушении малазийского самолета в Донбассе начнется в Гааге 9 марта. Кремль не станет предвосхищать возможных решений суда по делу о крушении рейса MH-17, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Экономика
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4%
Число сверхбогатых людей в 2019 году в мире выросло на 6,4% По данным консалтинговой компании Knight Frank, не смотря на замедление экономического роста, в прошлом году число людей с чистым капиталом от $30 млн и выше выросло на 6,4%. Теперь их более 513 тыс. по всему миру.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1 (1-й экстра-тайм)
Неудивительно, что реформа Кубка России состоялась после того, как организацию возглавил Александр Дюков, при котором в «Зените» и сформировалось столь прагматичное отношение к турниру.
Армия и оружие
Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Здоровье
В Саратовской области шесть школ закрыты на карантин
В министерстве образования Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что по состоянию на 2 марта в регионе остаются закрытыми на карантин по заболеваемости ОРВИ шесть школ: по одной в Ивантеевском, Федоровском и Екатериновском районах и три учебных заведения в Аткарском районе.
Общество
В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса
В свою очередь старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весеннней и осенней.
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции. Об этом "РИА Новостям" заявил генерал-майор Игорь Конашенков.
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России
Футболисты Никола Влашич и Федор Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России со "Спартаком", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.