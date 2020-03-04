Политика

Военное делоВоенное делоКремль пока не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Суд над обвиняемыми по делу о крушении малазийского самолета в Донбассе начнется в Гааге 9 марта. Кремль не станет предвосхищать возможных решений суда по делу о крушении рейса MH-17, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

Комсомольская правда05:29

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Кремль будет анализировать решения суда по МН17

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Life.ru04:41

Кремль отказался предвосхищать решение суда в Гааге по делу MH17

РБК04:15
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

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Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Неудивительно, что реформа Кубка России состоялась после того, как организацию возглавил Александр Дюков, при котором в «Зените» и сформировалось столь прагматичное отношение к турниру.
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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
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В министерстве образования Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что по состоянию на 2 марта в регионе остаются закрытыми на карантин по заболеваемости ОРВИ шесть школ: по одной в Ивантеевском, Федоровском и Екатериновском районах и три учебных заведения в Аткарском районе.
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