Суд над обвиняемыми по делу о крушении малазийского самолета в Донбассе начнется в Гааге 9 марта. Кремль не станет предвосхищать возможных решений суда по делу о крушении рейса MH-17, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль пока не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

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Политика Верховная рада утвердила нового премьера Украины Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.

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