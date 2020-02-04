Политика
ИзвестияКремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.РИА Новости04:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка
В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
Футбол
Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»
Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
Общество
ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала об эвакуации россиян из Ухани
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эвакуации российских граждан из китайского города Ухань.
Общество
Google впервые раскрыла выручку YouTube
Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко пожаловалась на тренировочные схватки
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Финансы
Названы два события, которые изменят курс рубля
Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел военной полиции России в Алеппо
"Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - цитирует Боренкова ТАСС.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Авто
Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры
Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.
Авто
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos
Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Мосгорсуд продлил на два месяца арест аспиранту механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Азату Мифтахову.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Политика
Лукашенко упрекнул Россию в обмане с ценами на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении договоренностей.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.