"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.

с чего всё началось

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Политика Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Общество ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.

Общество Google впервые раскрыла выручку YouTube Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года.

Финансы Названы два события, которые изменят курс рубля Специально для "РГ" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", спрогнозировал дальнейшее развитие событий на валютном рынке: - Пары доллар / рубль и евро / рубль подскочили к максимумам за последние два месяца - к 64 и 71 соответственно.

Армия и оружие Минобороны опровергло обстрел военной полиции России в Алеппо "Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - цитирует Боренкова ТАСС.

Авто Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.

Авто Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.

Политика Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.