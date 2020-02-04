Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

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