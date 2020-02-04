Политика

ИзвестияИзвестияКремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

РИА Новости04:21

Песков сообщил об отсутствии приглашения Польши на парад Победы

РБК05:07

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Известия04:29

Кремль ответил на вопрос об участии Польши в торжествах в честь 75-летия Победы

Lenta.ru05:08

Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву

RT на русском04:15

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

РЕН ТВ04:08

Россия пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

ТАСС04:03
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Появился трейлер боевика «Форсаж 9»

Российская премьера картины запланирована на 21 мая. Как писал NEWS.ru, 28 января в Сети появился тизер боевика «Форсаж 9».
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Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
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Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости вчера в 03:18
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Владимир Путин прилетел в Череповец

Сегодня же Владимир Путин посетит череповецкий Центр боевых искусств и, возможно, «школу будущего» — центр образования имени И.А. Милютина в Зашекснинском районе.
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Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

Как отметил дипломат, дистанция от России не была хорошей тактикой и стратегией.
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Умер олимпийский чемпион по хоккею Скворцов

Легендарный нападающий сборной СССР и нижегородского клуба «Торпедо» скончался в возрасте 65 лет.
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Белоруссия опровергла информацию о создании учебного центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергло появившуюся информацию о создании учебного центра НАТО в стране, передает Sputnik.
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ЕР допускает введение новых мер ответственности чиновников за хамство

"Единая Россия" проанализирует законодательство РФ, по итогам чего в партии сделают вывод, нужно ли вводить новые меры, касающиеся ответственности чиновников за неуважительное отношение к гражданам, передает РИА "Новости".
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Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
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Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой

Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

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Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
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Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
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