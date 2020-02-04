Политика

RT на русскомRT на русскомПольшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву

Руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», — сказал Песков.
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Подробнее о событии

Кремль ответил на вопрос об участии Польши в торжествах в честь 75-летия Победы

Lenta.ru05:08

Песков сообщил об отсутствии приглашения Польши на парад Победы

РБК05:07

Россия пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

ТАСС04:03

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Известия04:29

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

РИА Новости04:21

Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву

RT на русском04:15

Кремль: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

ТК Звезда04:41
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Авто

Volkswagen представил кроссовер Volkswagen Taigun

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Автоновости дня вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 02 февраля в 13:01
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Рязанские сердечники смогут получать лекарства бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Lenta.ru вчера в 20:29
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Джикия: сказал Райоле, что Мирзов стоит максимум 200 рублей

Metaratings вчера в 15:59
Технологии

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
РБК 02:57
Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
ТАСС вчера в 01:07
Экономика

Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
РБК 05:56
Здоровье

Новосибирский депутат заявила о катастрофическом росте смертности в ЦКБ Академгородка

Депутат сделала запрос в минздрав и получила результаты деятельности больницы за 2016−2018 год.
Тайга.инфо 00:22
Экономика

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Lenta.ru 05:23
Кино

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Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости вчера в 15:20
Футбол

В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой

Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
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Политика

Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
РИА Новости 01:42
Здоровье

Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая

Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 03:09
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
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В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего

Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
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Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
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Политика

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Спорт

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Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
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Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест

Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции

«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу», – говорится в указе.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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