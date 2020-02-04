Политика
RT на русскомПольшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву
Руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», — сказал Песков.
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Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Авто
Volkswagen представил кроссовер Volkswagen Taigun
Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Здоровье
Рязанские сердечники смогут получать лекарства бесплатно
Рязанские сердечники смогут получать лекарства бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну
«Роскосмос» выбрал место для подготовки к высадке на Луну, где разместит филиал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) на космодроме Восточный.
Футбол
Джикия: сказал Райоле, что Мирзов стоит максимум 200 рублей
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Общество
МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
Экономика
Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды
Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Здоровье
Новосибирский депутат заявила о катастрофическом росте смертности в ЦКБ Академгородка
Депутат сделала запрос в минздрав и получила результаты деятельности больницы за 2016−2018 год.
Экономика
Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Политика
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
Здоровье
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
Общество
В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%
После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Происшествия
В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Энергетика
Газпром сократил транзит газа через Украину
Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
Политика
Гендиректором «Почты России» назначен бывший вице-премьер Акимов
Ранее Максим Акимов в должности вице-премьера курировал политику в области транспорта, связи и цифровых технологий.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Происшествия
Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест
Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Политика
Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции
«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу», – говорится в указе.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.