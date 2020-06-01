Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВКремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев

Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сам не знает, будут ли приняты какие-либо решения к моменту проведения парадов.
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Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы

Газета.Ru07:50

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации

РИА Новости05:33

Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы

РБК05:39

Песков: решений об открытии границ России для иностранцев пока нет

Интерфакс05:34

Кремль объяснил порядок въезда в Россию иностранных лидеров

Московский Комсомолец05:34

Кремль опроверг открытие границ России для иностранцев

Lenta.ru05:32

Песков сообщил, что решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось

ТАСС06:11
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Политика

ЦИК назвала оптимальную дату для голосования по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию.
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Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Происшествия

В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса

РИА Новости 10:29
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Общество

В приложении Сбербанка произошёл сбой

1 июня в мобильном приложении Сбербанка произошёл сбой.
Вести Подмосковья 04:23
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Экономика

В Ливане призвали МВФ не выдавать кредит правительству

Бейрут, 1 июня 2020, 15:09 — REGNUM Оппозиционные деятели Ливана направили письмо руководству Международного валютного фонда (МВФ) с требованием не предоставлять стране финансирования.
REGNUM 08:09
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

ТВК 06:29
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Общество

Кузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки

Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%.
БИЗНЕС Online 09:00
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
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Общество

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
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Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C

Redmi 9 будет работать на процессоре MediaTek Helio G70, у смартфона будет 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти.
Piter.tv 02:04
Происшествия

Стала известна судьба выпавшей из окна подполковника МВД

Стала известна судьба выпавшей из окна московской больницы и работавшей экспертом-криминалистом подполковника МВД.
Lenta.ru 10:25
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Происшествия

В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост

Как передает УНИАН, в полицию позвонили прохожие, по словам которых, некий мужчина заложил там бомбу.
Российская газета 08:50
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
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Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Авто

Haval показал брутальный внедорожник с дизайном, как у нового G-Class

Дочерняя компания Great Wall опубликовала новые фотографии внедорожника в стиле G-Class.
Car.ru вчера в 11:29
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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшей шестилетней девочки

ТАСС 07:08
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Игры

RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году

CyberSport.ru вчера в 12:21
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России

РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
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Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета вчера в 10:00
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В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Футбол

Минск — Слуцк 1:0 (1-й тайм)

Минск занимает 14 строчку в таблице по итогам 8 сыгранных встреч, а Слуцк, в свою очередь, на 5 месте дышит в спину лидерам чемпионата, которые в очных встречах за май месяц немного остудили пыл амбициозного коллектива.
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Игры

Игровой стриминговый сервис продлил бесплатный период до 31 августа

Сервис облачного гейминга GFN.RU объявил о продлении бесплатного доступа на все лето, теперь пользователи смогут бесплатно играть в популярные игры до 31 августа.
Матч ТВ 08:03
Технологии

«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom

Компания «МегаФон» запустила тариф, разработанный совместно с блогером Валентином Петуховым, автором YouTube-канала Wylsacom.
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Общество

McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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Армия и оружие

В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России

Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
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