Политика
Деловое.ТВКремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сам не знает, будут ли приняты какие-либо решения к моменту проведения парадов.
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Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Здоровье
Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
Newsroom24 06:00
Политика
Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля
Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Религия
Ушел из жизни митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
ГТРК Чувашия 03:47
Происшествия
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
РИА Новости 06:19
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии
Минск, 1 июня 2020, 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком заявил, что никаких «майданов» в республике не будет, сообщает 1 июня Белта.
REGNUM 05:41
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Резкое потепление ожидается в Москве через неделю
Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла.
Вечерняя Москва вчера в 01:15
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Известия 07:11
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Здоровье
В трех кировских больницах назначили новых главных врачей
Главным врачом Кировской областной клинической больницы назначен Вадим Ральников, который возглавлял это учреждение с сентября 2016 по май 2019 года.
Newsler.ru 06:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ о покушении одного из поклонников.
РИА Новости 05:29
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Здоровье
Сколько мороженого можно есть в неделю
Нельзя есть мороженое каждый день, лучше съедать его два раза в неделю.
Менделеевские новости 02:59
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
Советский спорт 02:00
Музыка
Брянцев приглашают на кастинги шоу «Голос»
БрянскToday 03:29
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Общество
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.
Известия 07:41
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29