Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сам не знает, будут ли приняты какие-либо решения к моменту проведения парадов.

Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев

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