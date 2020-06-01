Политика
Деловое.ТВКремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев
Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сам не знает, будут ли приняты какие-либо решения к моменту проведения парадов.
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Происшествия
В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро
Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
РИА Новости 08:00
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Гаджеты
Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung
Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела
Актуальные Новости 06:48
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Футбол
«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 12:40
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Общество
В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
Происшествия
Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом
Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода.
Вести.Ru 07:30
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России
Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
Армия и оружие
Главнокомандующий ВМФ утвердил акт приемки АПЛ «Князь Владимир»
В день Северного флота утвержден акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Би-порт 06:29
Общество
В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус
С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США
Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.
Известия 06:09
Футбол
В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».
Чемпионат 07:43
Общество
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
Футбол
Семак продлил контракт с «Зенитом»
Новый контракт тренера с клубом подписан по схеме 2+1.Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и смог привести команду к чемпионству в РПЛ.
Vprognoze.ru 03:27