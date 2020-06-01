Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВКремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев

Кремль пока не принимал решение об открытии границ для иностранцев до 24 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сам не знает, будут ли приняты какие-либо решения к моменту проведения парадов.
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Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы

Газета.Ru07:50

Песков сообщил, что решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось

ТАСС06:11

Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации

РИА Новости05:33

Песков: решений об открытии границ России для иностранцев пока нет

Интерфакс05:34

Кремль объяснил порядок въезда в Россию иностранных лидеров

Московский Комсомолец05:34

Кремль опроверг открытие границ России для иностранцев

Lenta.ru05:32

Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы

РБК05:39
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Происшествия

В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро

Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
РИА Новости 08:00
Общество

Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Гаджеты

Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
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Гаджеты

Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела

Актуальные Новости 06:48
Общество

Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
1,2K
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
3,8K
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Общество

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК 07:01
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Происшествия

В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Футбол

«Шахтер» победил киевское «Динамо» в чемпионате Украины по футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 12:40
Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
7
Происшествия

Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом

Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода.
Вести.Ru 07:30
3
Экономика

В Минпромторге заявили о снижении цен на маски в России

Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей.
РИА Новости 06:53
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Армия и оружие

Главнокомандующий ВМФ утвердил акт приемки АПЛ «Князь Владимир»

В день Северного флота утвержден акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Би-порт 06:29
Общество

В Севастополе приезжих начали тестировать на коронавирус

С 1 июня всех въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус.
Коммерсантъ 06:03
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Гаджеты

В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT

В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Политика

Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США

Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.
Известия 06:09
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Футбол

В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».
Чемпионат 07:43
Общество

Названа новая группа риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
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Футбол

Семак продлил контракт с «Зенитом»

Новый контракт тренера с клубом подписан по схеме 2+1.Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и смог привести команду к чемпионству в РПЛ.
Vprognoze.ru 03:27
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