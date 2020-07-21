Политика

ForbesForbesКремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира

Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
В указе о национальных целях развития России до 2030 года, который во вторник был опубликован на сайте Кремля, исчезла цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая была сформулирована
 в президентском указе 2018 года.
РБК05:30

Подробнее о событии

Кремль объяснил отказ от цели попасть в топ-5 экономик мира

Коммерсантъ06:01

В Кремле прокомментировали указ о национальных целях до 2030 года

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Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик

РБК05:30

Песков объяснил корректировку национальных целей развития РФ неблагоприятной конъюнктурой

ТАСС05:50

В Кремле объяснили корректировку сроков достижения национальных целей

Интерфакс - Россия05:41

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

РИА Новости05:34

Песков объяснил отсутствие в указе Путина цели войти в топ экономик мира

Известия05:58
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Здоровье

Профильный комитет ЗС рекомендовал принять во втором чтении законопроект о выплатах на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Иркутская область, НИА-Байкал – Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области рекомендовал принять во втором чтении проект закона, предусматривающий единовременные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
НИА-Байкал вчера в 03:32
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Армия и оружие

Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии

Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН 20:21
Общество

В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
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Политика

Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com 12:03
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Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем

Kazanfirst.ru 11:21
Происшествия

По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке террорист задержан

Газета.Ru 16:45
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Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин подписал необходимый указ о назначении Михаила Дегтярева (депутат Государственной думы РФ от партии ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
CT news вчера в 13:38
4K
Наука

Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле

В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 вчера в 03:05
31
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,4K
Шоу-бизнес

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
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Происшествия

Сильные ливни «смыли» город в Свердловской области

Обновлено в 15:05 Из-за сильных ливней в Свердловской области затопило Нижние Серги.
BFM.ru 04:01
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
627
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
72
Общество

Заболеваемость коронавирусом вновь стала расти в Приморье

В Приморском крае вновь стало расти количество заболевших коронавирусом. Только за последние сутки его выявили у 104 человек.
EastRussia 21:24
Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
1,6K
Путешествия

Стали известны условия перелетов в Турцию для российских туристов

Отправиться в Турцию этим летом российские туристы смогут только регулярными рейсами, чартерные в программу полетов пока не включены.
Anews 10:23
28
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Ридус 13:33
3
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
54
Экономика

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Интерфакс 08:24
Общество

В Черногории объявили эпидемию коронавируса

Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальный координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
REGNUM 20:19
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Экономика

«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
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Культура

Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
Происшествия

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории складского комплекса в городе Видное.
ТАСС 21:15
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