Россия подготовит ответные меры на введенные Лондоном в связи с «поправкой Магнитского» санкции против граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

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