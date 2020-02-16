Политика
РБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.РБК12:54
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Лацио — Интер 2:1
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Лондонский "Арсенал" нанес разгромное поражение "Ньюкасл Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии.
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РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
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На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».
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«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные
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