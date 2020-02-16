Политика

РБКРБККремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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с чего всё началось

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК12:54

Подробнее о событии

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

РБК12:54

Поправкам дали свободу слова

Коммерсантъ17:22

Кремль потребовал от регионов создать праздник в день голосования по Конституции

URA.Ru13:30

Кремль поставил задачу превратить голосование по Конституции в праздник. Ждут «президентскую» явку

Фонтанка.Ру14:57

Администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по организации голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы15:00

Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции

News.ru14:46

РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

БИЗНЕС Online13:49
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Футбол

Лацио — Интер 2:1

«Лацио» набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Интер» (54 очка).
Бомбардир.ру 16:39
Экономика

Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков

Кредитные ставки для застройщиков достигают 12–18%, бизнес попросил проверить случаи завышения ставок.
Известия 17:57
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках

УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Piter.tv 14 февраля в 13:39
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
РИА Новости 13:04
Политика

Путин поручил ЦИК провести голосование по поправкам в Конституцию

В конце января глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла о том, что Центризбирком начнёт подготовку к общероссийскому голосованию по предложенным Президентом России Владимиром Путиным изменениям в Конституцию, если будет принят соответствующий закон.
Парламентская газета 14 февраля в 04:12
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Происшествия

Внедорожник сбил пенсионера в Южно-Сахалинске

Внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо сбил пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие случилось ранее, 15 февраля, в 11:40.
АСТВ 18:35
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
Общество

У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess

Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском 14:57
Политика

Украинская община Крыма призвала Зеленского отказаться от полуострова

Piter.tv 03:40
Биатлон

СБР заранее знал о дисквалификациях Устюгова и Слепцовой

News.ru 06:34
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 13:17
Происшествия

В провинции Хубэй из-за коронавируса за день умерли 100 человек

В провинции Китая Хубэй, где началось распространение нового типа коронавируса, за сутки умерли 100 человек, заразились еще 1,9 тыс. человек.
Коммерсантъ 18:26
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском 16:53
Политика

Власти Костромы пояснили шутку губернатора о коррупции

Слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова о "страшной" борьбе с коррупцией прокомментировали в его пресс-службе.
Газета.Ru 07:43
Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче Английской премьер-лиги

Лондонский "Арсенал" нанес разгромное поражение "Ньюкасл Юнайтед" в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 13:29
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
Биатлон

Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова

Пятый канал 03:29
Армия и оружие

Сирийская армия установила полный контроль над Алеппо

Газета.Ru 13:16
Кино

В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи

По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
RuNews24.ru 14 февраля в 05:17
Гаджеты

Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
REGNUM 01:44
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
iReactor 17:13
Хоккей

Ассист Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».
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Кино

«Лед 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

РИА Новости 18:43
Политика

Экс-сотрудники минюста США потребовали отставки генпрокурора

Более 1100 бывших сотрудников министерства юстиции США потребовали отставки нынешнего главы ведомства генерального прокурора США Уильяма Барра в связи с его вмешательством в дело приятеля президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, пишет газета Washington Post.
РИА Новости 14:58
Музыка

Элтон Джон потерял голос во время концерта и покинул сцену в слезах

iReactor 13:47
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Происшествия

В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Газета.Ru 08:00
Культура

Добронравов объяснил конфликт с коллегой по сериалу «Сваты»

Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда его партнёр по сериалу "Сваты" Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома.
Piter.tv 14 февраля в 03:06
Общество

Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.
RT на русском 09:09
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