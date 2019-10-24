Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руКремль потребовал от американских военных покинуть Сирию

Все иностранные военные должны покинуть Сирию, только российские военнослужащие находятся в арабской республике легитимно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле считают присутствие американских солдат в Сирии нелегитимным

Комсомольская правда05:17

В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

RT на русском05:26

Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии

Lenta.ru06:24

В Кремле назвали нелегитимным присутствие солдат США в Сирии

Известия05:22

Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии

Московский Комсомолец05:41

Песков прокомментировал решение США оставить в Сирии часть военных

РИА Новости05:08

Песков назвал вывод незаконно находящихся в Сирии иностранных войск приоритетной целью

ТАСС05:01
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Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия

Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы

Тело подростка обнаружили накануне около школы № 46 в поселке Ленинский городского округа Тула.
Вести.Ru 06:59
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Происшествия

В Ярославле произошло массовое отравление студентов

В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Российская газета 06:09
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

Dziennik Gazeta Prawna (Польша): польский нефтегазовый концерн рассчитывает выиграть у Газпрома (Dziennik Gazeta Prawna)

Dziennik Gazeta Prawna: Недавно председатель совета директоров Газпрома признал, что стоимость строительства второй нитки «Северного потока» может возрасти на несколько миллионов долларов, если Дания будет затягивать процесс выдачи разрешения на прокладку газопровода, а в итоге придется изменить его маршрут.
ИноСМИ вчера в 12:30
Армия и оружие

«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А

В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика

Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Финансы

Сечин считает возможной глобальную валютную войну

Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Известия 06:39
Общество

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

РИА Новости 07:37
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Общество

Госдума отклонила приравнивающую вейпы к табаку поправку

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку, сообщает «РИА Новости» в четверг, 24 октября.
Известия 05:09
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Кино

В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»

Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Футбол

В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

В 2021 году Россия примет мировое первенство по пляжному футболу, игры пройдут в Москве.
Коммерсантъ 01:30
Технологии

МТС: на Ставрополье пятикратно вырос спрос на умные детские часы

В этом году компания МТС запустила в России пилотный проект по продаже умных часов через сеть магазинов «Детский мир».
Московский Комсомолец 07:37
Шоу-бизнес

Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой

Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».
StarHit.ru 04:00
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