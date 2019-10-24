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Общество Dziennik Gazeta Prawna (Польша): польский нефтегазовый концерн рассчитывает выиграть у Газпрома (Dziennik Gazeta Prawna) Dziennik Gazeta Prawna: Недавно председатель совета директоров Газпрома признал, что стоимость строительства второй нитки «Северного потока» может возрасти на несколько миллионов долларов, если Дания будет затягивать процесс выдачи разрешения на прокладку газопровода, а в итоге придется изменить его маршрут.

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Общество Госдума отклонила приравнивающую вейпы к табаку поправку Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку, сообщает «РИА Новости» в четверг, 24 октября.