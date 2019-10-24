Армия и оружие
Взгляд.руКремль потребовал от американских военных покинуть Сирию
Все иностранные военные должны покинуть Сирию, только российские военнослужащие находятся в арабской республике легитимно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы
Тело подростка обнаружили накануне около школы № 46 в поселке Ленинский городского округа Тула.
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Общество
Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк
Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
Происшествия
В Ярославле произошло массовое отравление студентов
В ярославские больницы доставлены более двух десятков студентов - участников слета Национальной лиги студенческих клубов, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Общество
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): польский нефтегазовый концерн рассчитывает выиграть у Газпрома (Dziennik Gazeta Prawna)
Dziennik Gazeta Prawna: Недавно председатель совета директоров Газпрома признал, что стоимость строительства второй нитки «Северного потока» может возрасти на несколько миллионов долларов, если Дания будет затягивать процесс выдачи разрешения на прокладку газопровода, а в итоге придется изменить его маршрут.
Армия и оружие
«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А
В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области.
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Общество
Госдума отклонила приравнивающую вейпы к табаку поправку
Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, согласно которой вейпы и электронные сигареты планировалось приравнять к табаку, сообщает «РИА Новости» в четверг, 24 октября.
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
Футбол
В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года
В 2021 году Россия примет мировое первенство по пляжному футболу, игры пройдут в Москве.
Технологии
МТС: на Ставрополье пятикратно вырос спрос на умные детские часы
В этом году компания МТС запустила в России пилотный проект по продаже умных часов через сеть магазинов «Детский мир».
Шоу-бизнес
Гарик Харламов извинился перед Ларисой Гузеевой
Поведение юмориста обидело Гузееву, поэтому он решил загладить вину. Вот уже 10 лет Лариса Гузеева ведет программу «Давай поженимся!».