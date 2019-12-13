Политика

РБКРБККремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности «сто раз» пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым. Об этом передает корреспондент РБК.
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Песков посоветовал Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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