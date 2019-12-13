Политика
РБККремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности «сто раз» пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым. Об этом передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине вернут Крым, заявил, что главе российского государства лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.РИА Новости04:39
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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT выразил сожаление из-за решения Евросоюза продлить антироссийские санкции.
Происшествия
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Общество
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Авто
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Политика
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Общество
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В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока "заморозки" сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю.
Наука
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Зарубежные ученые пришли к выводу, что обезьяноподобные предки людей научились издавать звуки в 100 раз раньше, чем считалось ранее.
Общество
Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
Общество
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Общество
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Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Футбол
Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола
Известный Блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.