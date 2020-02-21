Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

с чего всё началось

Накануне, 20 февраля, войска сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, перешли в наступление на силы Асада к юго-востоку от Идлиба. При поддержке артиллерии турецкие военные прорвали оборону сирийской армии. В ответ на севере Сирии был нанесен удар группировкой бомбардировщиков Су-24 ВКС России.

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

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