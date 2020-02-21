Армия и оружие

РБКРБККремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

Накануне, 20 февраля, войска сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, перешли в наступление на силы Асада к юго-востоку от Идлиба. При поддержке артиллерии турецкие военные прорвали оборону сирийской армии. В ответ на севере Сирии был нанесен удар группировкой бомбардировщиков Су-24 ВКС России.
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с чего всё началось

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

Как в России оценивают обстановку в сирийском Идлибе

RT на русском11:03

Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

Коммерсантъ06:46

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

РБК05:24

Песков предпочел не говорить о «худших сценариях» развития событий в Идлибе

ТАСС05:50

Кремль оценил угрозу военного столкновения России и Турции в Идлибе

Lenta.ru05:23

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

ФАН05:21

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

РИА Новости05:19
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Наука

Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией

Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
ToDay News Ufa 00:31
Армия и оружие

Уничтожение турецкой техники в Сирии попало на видео

Lenta.ru 14:14
Единоборства

СМИ назвали гонорары Уайлдера и Фьюри за титульный бой в США

РИА Новости 04:54
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета вчера в 03:43
Экономика

Транзит газа не учли: правительство Украины переделывает макропрогноз

Гончарук заявил, что прошлый макропрогноз, сделанный осенью 2019 года, не учитывал того, как решится ситуация с транзитом российского газа.
REGNUM 06:26
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
Кино

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Piter.tv 10:11
Общество

Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников

Глава Минздрав Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019 украинцами, уехала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки.
Газета.Ru 13:34
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru 13:50
Наука

Плотный завтрак поможет бороться с ожирением и диабетом

В результате исследования было установлено, что плотный завтрак поможет не только в борьбе с лишним весом, но и предотвратить развитие метаболических расстройств.
Sfera.fm 01:09
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 12:08
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Гаджеты

Смартфон OnePlus 7T Pro прошел тестирование в DxOMark

Актуальные Новости 13:18
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru 09:18
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Политика

Зеленский пригрозил наказанием организаторам паники из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причастные к организации беспорядков и нагнетанию ситуации вокруг возвращения граждан из Китая понесут наказание.
РЕН ТВ 13:36
Здоровье

Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
Forbes 09:52
Энергетика

Новак рассказал о предложении РФ по цене на нефть для Белоруссии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия сделала Белоруссии предложение по ценам на нефть.
Ореанда-Новости 06:43
Происшествия

Экс-главу астраханского судостроительного завода осудили на семь лет

Следствием и судом установлено, что генеральный директор ОАО с 2016 по 2017 годы не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты более 700 работникам завода, допустив задолженность в общей сумме свыше 41 000 000 рублей, при этом имея достаточные средства для ее погашения, уточнили в ведомстве.
Российская газета 09:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Коммерсантъ 09:16
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Политика

Сотрудники МВД Украины в случае чего готовы к «миротворческой операции по реинтеграции Донбасса»

Все сотрудники системы МВД систематически готовятся к специфике выполнения задач в миротворческой операции.
Новостной фронт 08:20
Авто

Toyota и Lexus в России оснастят противоугонными идентификаторами

Компания Toyota до конца 2020 года оснастит все свои автомобили, предназначенные для российского рынка, уникальным противоугонным идентификатором.
Новые автомобили 12:30
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество

Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой 01:55
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Авто

Toyota стала автомобилем мечты у россиян

Согласно опросу «Авто.ру», большинство российских автолюбителей мечтают о моделях японской марки Toyota, особенно о внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200.
iReactor 08:51
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским

Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 02:17
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
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