Армия и оружие

РБКРБККремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

Накануне, 20 февраля, войска сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, перешли в наступление на силы Асада к юго-востоку от Идлиба. При поддержке артиллерии турецкие военные прорвали оборону сирийской армии. В ответ на севере Сирии был нанесен удар группировкой бомбардировщиков Су-24 ВКС России.
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с чего всё началось

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

Коммерсантъ06:46

Песков предпочел не говорить о «худших сценариях» развития событий в Идлибе

ТАСС05:50

Кремль оценил угрозу военного столкновения России и Турции в Идлибе

Lenta.ru05:23

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

РБК05:24

В Кремле назвали очень тревожной ситуацию в Идлибе

RT на русском05:34

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

ФАН05:21

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

РИА Новости05:19
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Общество

Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной

Гражданка Китая, госпитализированная с симптомами ОРВИ из поезда "Киев-Москва" на украинско-русской границе, на здоровье не жаловалась, сообщила в пятницу Госпогранслужба Украины.
РИА Новости 08:49
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС 07:46
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Политика

Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»

Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Газета.Ru 09:46
Происшествия

В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов

Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
РИА Новости 09:17
Происшествия

Украинцы закидали камнями прилетевших из Уханя людей

Российская газета вчера в 21:32
Армия и оружие

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Экономика

Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС

Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Политика Сегодня 09:14
Космос

Новейшие российские телекоммуникационные спутники прибыли на Байконур

Российские спутники связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» доставлены на космодром Байконур и проходят подготовку к запуску на орбиту, 20 февраля сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Красная весна вчера в 12:38
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes вчера в 08:31
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Интерфакс-Спорт вчера в 22:00
Общество

В Новых Санжарах родители отказались отпускать детей в школу

Единственная школа в Новых Санжарах под Полтавой, где в местном санатории разместили эвакуированных из Уханя, потеряла половину учеников.
Новый День 09:40
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Происшествия

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Гаджеты

Начались предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Объявлен старт предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. В продажу новинки от компании Sumsung поступят 13 марта.
iReactor 01:21
Единоборства

СМИ сообщили, сколько Уайлдер и Фьюри заработают на титульном бое

По информации источников, американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри гарантированно получат по 5 миллионов долларов в качестве гонорара за предстоящий титульный бой.
Матч ТВ 05:59
Политика

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Газета.Ru 07:50
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

RT на русском 01:26
Общество

В российских школах начнут изучать искусственный интеллект

Министерство просвещения внедрит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в программу российских школ - уже к 2021 году.
Российская газета 04:16
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Известия 03:26
Общество

Мантуров разъяснил предложение повысить налог на старые автомобили

Предлагаемое Минпромторгом России повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не коснется личных машин.
Известия 06:50
Здоровье

Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ

РИА Новости вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном

Под снимком в аккаунте Самойловой появилось много теплых слов и поздравлений.
ГлобалМСК.ру 05:22
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:15
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
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