Политика
РБККремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите
Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
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Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Игры
Хакеры лишили Assassin’s Creed Origins защиты Denuvo и VMProtect
Группа хакеров CODEX смогла полностью удалить системы защиты Denuvo и VMProtect из Assassin's Creed Origins.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гаджеты
Apple собирается выпускать iPhone дважды в год
Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
Здоровье
Малышева назвала болезни и виды рака, от которых защищает аспирин
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Футбол
Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Наука
Мозг полярников уменьшился в объеме за 14 месяцев в Антарктиде
По словам ученых из медицинского центра "Шарите" в Берлине и других лабораторий, они обследовали девять человек, в течение 14 месяцев находившихся в Антарктиде, на немецкой станции Neumayer III.
Кино
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»
На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан".
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Авто
Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign
В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Космос
Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon успешно запущена к МКС
Ракета-носитель Falcon запущена во Флориде с кораблем Dragon вместе с грузом для Международной космической станции, передает РИА Новости.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Футбол
Президент УЕФА предложил разрешить офсайды
Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Общество
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Экономика
«Газпром» продает «национальную безопасность Латвии»
Каждая сделка с акциями оператора ГТС Латвии – компании Conexus Baltic Grid – будет рассмотрена кабинетом министров, поскольку предприятие является важным для национальной безопасности, заявил министр экономики Ральф Немиро, передает tvnet.lv.
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Общество
Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Происшествия
В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе
Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения.
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
Российский сегмент компании KIA поделился подробностями о том, какие автомобили поступят в 2020 году на продажу в автосалоны.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.