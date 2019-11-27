Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу

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