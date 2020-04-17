Общество

КоммерсантъКоммерсантъКремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили эффективность мер поддержки в экономике

РИА Новости06:05

В Кремле оценили реализацию мер поддержки бизнеса из-за коронавируса

RT на русском06:00

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

ТАСС05:52

В Кремле фиксируют недостаточную эффективность экономических мер поддержки

Газета.Ru05:53

В Кремле заявили, что меры поддержки бизнеса недостаточно эффективны

Комсомольская правда05:58

Кремль заявил о недостаточной эффективности мер для поддержки граждан и бизнеса

Lenta.ru05:49

Кремль указал на проблемы в предложенных властями мерах поддержки

РБК05:45
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Баскетбол

Объявлена лучшая спортивная фотография года

Чемпионат 05:19
Происшествия

В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми

Российская газета 06:38
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
357
Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
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Общество

Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен

Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
3
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
2,3K
Общество

У России еще все впереди: динамика распространения коронавируса на трех графиках

Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших.
45.ru 07:36
Экономика

Мишустин объявил, кому дадут 12 тыс. рублей

Правительство приступило к разработке алгоритма подачи бизнесом заявлений для получения социальной выплаты в 12130 руб. Данная сумма в качестве поддержки в условиях режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 13:22
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Экономика

Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях

По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
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Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
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Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
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Автоспорт

Феттель рассказал о новом контракте и снижении зарплаты

Ранее сообщалось, что Ferrari предложила Феттелю однолетний контракт с существенным понижением зарплаты.
Motorsport.com Россия 05:38
Технологии

Обновления Windows 10 станут модульными

По данным издания, Microsoft проводит закрытое тестирование, в рамках которого новые функции пользователи смогут скачивать и устанавливать как приложения - из магазина Microsoft Store.
Вести.Ru 03:19
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Армия и оружие

Группа из 27 обученных на базе США боевиков сдалась сирийским военным

REGNUM 15 апреля в 15:24
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Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Армия и оружие

Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции

Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
РИА Новости вчера в 04:29
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Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
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Здоровье

Коронавирус на Кубани за сутки подтвержден еще у 30 человек

За сутки в Краснодарском крае подтверждены еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:16
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Кино

Звезда «Чернобыля» Скарсгард сыграет в сериале по «Звездным войнам»

Стеллан Скарсгард, известный по одной из главных ролей в сериале «Чернобыль», снимется в спин-оффе «Звездных войн».
Культуромания 03:27
Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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