Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

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