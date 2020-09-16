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BFM.ru
BFM.ru

Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»

В Кремле категорически не согласны с заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России и призывают прекратить упоминать газопровод «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.В источнике
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RT на русском

В Кремле призвали ЕС не политизировать тему «Северного потока — 2»

RT на русском07:23
ТАСС

Кремль призвал западных партнеров не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока - 2»

ТАСС06:44
РБК

Песков не согласился с увязкой ЕС Nord Stream 2 с отравлением Навального

РБК07:11
Lenta.ru

Кремль призвал не упоминать «Северный поток-2» вместе с конкретными политиками

Lenta.ru07:08
Российская газета

Кремль призвал не политизировать «Северный поток-2»

Российская газета07:12
Интерфакс

Кремль попросил ЕС не политизировать тему «Северного потока 2»

Интерфакс06:30
РИА Новости

В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о «Северном потоке — 2»

РИА Новости06:03

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Газета.Ru02:24
4,2K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Прокуратура проверила Тукаевскую ЦРБ после письма о «голодных врачах»

Поводом стала публикация Chelny-biz.ru о том, что руководитель Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов обращается к главам районов с просьбой оказать благотворительную помощь в виде продуктов для медицинских сотрудников, работающих с больными COVID-19.
Chelny-biz.ru00:22
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Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM02:55
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали 15 сентября соглашения о нормализации отношений.
Инфорос02:13
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