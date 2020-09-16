Кремль призвал ЕС не политизировать «Северный поток — 2»
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В Кремле категорически не согласны с заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России и призывают прекратить упоминать газопровод «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.В источнике
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