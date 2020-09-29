Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Акценты

Заявления о военной поддержке одной из конфликтующих в Нагорном Карабахе сторон лишь подливают масла в огонь, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Армения и Азербайджан должны вернуться к политико-дипломатическому урегулированию, добавил официальный представитель Кремля.