Кремль выступил против заявлений Турции о военной поддержке в Карабахе
Заявления о военной поддержке одной из конфликтующих в Нагорном Карабахе сторон лишь подливают масла в огонь, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Армения и Азербайджан должны вернуться к политико-дипломатическому урегулированию, добавил официальный представитель Кремля.В источнике
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Кремль призвал Турцию «не подливать масло в огонь» по ситуации в Нагорном Карабахе
Комсомольская правда08:12