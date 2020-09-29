Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Слово и Дело
Слово и Дело

Кремль выступил против заявлений Турции о военной поддержке в Карабахе

Заявления о военной поддержке одной из конфликтующих в Нагорном Карабахе сторон лишь подливают масла в огонь, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Армения и Азербайджан должны вернуться к политико-дипломатическому урегулированию, добавил официальный представитель Кремля.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке Азербайджана

Газета.Ru11:14
RT на русском

В Кремле прокомментировали заявление Турции по ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском10:58
РИА Новости

Кремль призвал Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке

РИА Новости07:10
РБК

Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха

РБК07:51
Коммерсантъ

Россия призвала Турцию не подливать масла в огонь в Карабахе

Коммерсантъ07:32
Комсомольская правда

Кремль призвал Турцию «не подливать масло в огонь» по ситуации в Нагорном Карабахе

Комсомольская правда08:12
ТАСС

Кремль призывает страны не подливать масла в огонь конфликта в Карабахе

ТАСС07:02

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
1,3K

Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Взгляд.ру08:16
14

Московская премьера фильма «Трое» Анны Меликян состоялась на Patriki Film Festival

Референсом при создании драмы "Трое", первый закрытый показ которой состоялся в субботу на Patriki Film Festival, стала эстетика советского кино, в смысловом плане он перекликается с "Осенним марафоном" Георгия Данелии.
ТАСС26 сентября в 16:09

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
2

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
291

На Марсе обнаружены озера с жидкой водой

Исследовательская группа во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из Университета Рома Тре (Италия) опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой, окруженное сетью более мелких водоемов.
Российская газета09:28
1