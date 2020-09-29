Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке
Москва, 29 сентября 2020, 14:12 — REGNUM Заявления о поддержке одной из сторон в карабахском конфликте подливают масла в огонь. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса.
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Кремль призвал Турцию «не подливать масло в огонь» по ситуации в Нагорном Карабахе
Комсомольская правда08:12