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REGNUM
REGNUM

Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке

Москва, 29 сентября 2020, 14:12 — REGNUM Заявления о поддержке одной из сторон в карабахском конфликте подливают масла в огонь. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса.
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Комсомольская правда

Кремль призвал Турцию «не подливать масло в огонь» по ситуации в Нагорном Карабахе

Комсомольская правда08:12
РИА Новости

В Кремле призвали Турцию не делать заявлений о военной поддержке

РИА Новости07:10
ТАСС

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ТАСС07:02
Life.ru

Кремль призвал не подливать масла в огонь резкими заявлениями по Карабаху

Life.ru07:09
Газета.Ru

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Газета.Ru07:05
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Кремль прокомментировал позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском07:09
РБК

Кремль выступил против «подливания масла в огонь» в споре из-за Карабаха

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