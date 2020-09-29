В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и мы не согласны с такой постановкой вопроса.