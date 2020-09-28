Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены. Позицию России по конфликту между Арменией и Азербайджаном изложил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что В Кремле внимательно следят за ситуацией.В источнике
С чего всё началось
Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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