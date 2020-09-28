Правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага

Ранее агентство DPA сообщило, что в Бундестаге заявили о том, что санкции США против «Северного потока -2» могут не нарушать международное право, как это заявляли в правительстве ФРГ, если США будут «умеренно» указывать на защиту собственных интересов.