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ТВ Центр
ТВ Центр

Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены. Позицию России по конфликту между Арменией и Азербайджаном изложил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что В Кремле внимательно следят за ситуацией.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
Подробнее о событии
ТАСС

Кремль не считает, что обострение в Карабахе спровоцировано для давления на Россию

ТАСС06:53
Эхо Москвы

В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе

Эхо Москвы06:32
Коммерсантъ

Кремль призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Коммерсантъ06:15
RT на русском

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском06:18
РБК

Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана

РБК06:16
Life.ru

«Повод для серьёзнейшего беспокойства». Кремль прокомментировал бои в Нагорном Карабахе

Life.ru06:18
РИА Новости

Песков заявил, что не время искать виноватых в обострении в Карабахе

РИА Новости06:23

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Интерфакс07:12
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:55

Сборы в США и Канаде с 25 по 27 сентября: «Довод» остается на вершине

Первое место среди лидеров проката в США и Канаде за уикенд с 25 по 27 сентября снова занимает занимает боевик Кристофера Нолана «Довод» / «Tenet» с результатом $3.4 млн, что на 28% ниже показателя предыдущих выходных.
ProfiСinema.ru03:33

Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

В социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, сообщил, что ему не удастся принять участие в съемках 2-го сезона «Ведьмака» из-за введенных в Британии ограничений.
Discover2426 сентября в 07:32
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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Правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага

Ранее агентство DPA сообщило, что в Бундестаге заявили о том, что санкции США против «Северного потока -2» могут не нарушать международное право, как это заявляли в правительстве ФРГ, если США будут «умеренно» указывать на защиту собственных интересов.
ИА Красная Весна07:33
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Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15

Макрон может встретиться с Тихановской в Литве

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
РИА Новости07:40

Тихановская попросила Макрона привлечь Путина к посредничеству в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью AFP попросила французского лидера Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в республике и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Lenta.ru07:28
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