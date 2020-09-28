Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
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Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В источнике
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