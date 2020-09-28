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РИА Новости
РИА Новости

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В источнике
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РИА Новости

«В шаге от большой войны». Карапетян обеспокоен ситуацией в Карабахе

РИА Новости09:41
Life.ru

«Повод для серьёзнейшего беспокойства». Кремль прокомментировал бои в Нагорном Карабахе

Life.ru06:18
РБК

Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана

РБК06:16
Lenta.ru

Кремль прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Lenta.ru06:18
RT на русском

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском06:18
Коммерсантъ

Кремль призвал прекратить боевые действия в Карабахе

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ТАСС

Кремль не считает, что обострение в Карабахе спровоцировано для давления на Россию

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