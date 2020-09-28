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РИА Новости
РИА Новости

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В источнике
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Life.ru

«Повод для серьёзнейшего беспокойства». Кремль прокомментировал бои в Нагорном Карабахе

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Песков заявил, что не время искать виноватых в обострении в Карабахе

РИА Новости06:23
RT на русском

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском06:18
РБК

Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана

РБК06:16
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Карабахе

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Кремль не считает, что обострение в Карабахе спровоцировано для давления на Россию

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Кремль прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

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МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей
ТАСС09:16
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева
BFM.ru06:47
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
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Азербайджан показал видео удара по артиллерии ВС Армении

Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте видео, на котором вооруженные силы республики нанесли ответный удар по артиллерийским подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости08:27

Netflix ответил на критику со стороны Конгресса США

Из письма сенаторов Конгресса США к главе Netflix Теду Сарандосу В свою очередь представители компании заявили, что не поддерживают политическую позицию Цысиня, а также отметили, что сюжет книги и сериала никак не связаны со взглядами автора.
Центральная Служба Новостей09:25
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