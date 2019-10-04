Политика

RT на русскомRT на русскомКремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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