Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией

Общество Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Шоу-бизнес После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.

Спорт Зеленский предложил Лукашенко провести совместную Олимпиаду Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от украинского коллеги Владимира Зеленского предложение подумать о совместном проведении Олимпийских игр.

Здоровье Курение электронных сигарет убило 18 человек в США В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.

Гаджеты Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.

Политика СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Происшествия В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».

Политика Трамп шлепнул по колену президента Финляндии Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.

Наука Создана молекулярная карта развития рака легких Как сообщает Eurek Alert, исследователи из Копенгагенского университета создали такую карту для рака легких – одного из самых распространенных онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.

Политика Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.