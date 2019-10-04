Политика
RT на русскомКремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Спорт
Зеленский предложил Лукашенко провести совместную Олимпиаду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от украинского коллеги Владимира Зеленского предложение подумать о совместном проведении Олимпийских игр.
ФАН 09:20
Здоровье
Курение электронных сигарет убило 18 человек в США
В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.
Gazeta.SPb 08:42
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки
Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru вчера в 06:50
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 06:46
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Политика
СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».
Новый День 08:27
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Наука
Создана молекулярная карта развития рака легких
Как сообщает Eurek Alert, исследователи из Копенгагенского университета создали такую карту для рака легких – одного из самых распространенных онкологических заболеваний.
Хайтек+ 09:12
Шоу-бизнес
Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига
В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
Московский Комсомолец 05:44
Политика
Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
RT на русском 08:46
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54